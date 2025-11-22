Pop up shop de Noël Honfleur

Pop up shop de Noël

Pop up shop du collectif imag’in air pour commencer vos achats de Noël . Vous retrouverez ou découvrirez des créatrices normandes où le fait main, l’originalité, l’inédit et des créations uniques sont l’essentiel de l’événement qui se déroule pendant deux jours à Honfleur Outlet le 22 et 23 novembre de 10h à 19h .

Vous aurez le choix entre des bijoux, de la déco, des sacs, des bougies, du thé, des accessoires textiles enfant et bébé , de la céramique, de l’ébénisterie, de la mode et accessoires…. .

English : Pop up shop de Noël

Pop-up shop by the imag?in air collective to start your Christmas shopping. You’ll find or discover Normandy designers where handmade, originality and unique creations are the essence of the event.

German : Pop up shop de Noël

Pop-up-Shop des Kollektivs imag?in air, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu beginnen. Hier finden oder entdecken Sie Designerinnen aus der Normandie, bei denen Handgemachtes, Originalität und einzigartige Kreationen das Wesentliche der Veranstaltung sind.

Italiano :

Un pop-up shop presso il collettivo imag?in air per iniziare lo shopping natalizio. Troverete o scoprirete designer normanni dove il fatto a mano, l’originalità e le creazioni uniche sono l’essenza dell’evento.

Espanol :

Tienda pop-up junto al colectivo imag?in air para empezar sus compras navideñas. Encontrarás o descubrirás a diseñadores normandos donde lo hecho a mano, la originalidad y las creaciones únicas son la esencia del evento.

