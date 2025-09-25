Pop-Up Store à Périgueux Textile, Savoir-Faire & Echanges Vrais Périgueux

Salle MAUROIS Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-25

Et si on prenait le temps de découvrir ce qu’on porte… vraiment ? Du lin français qui intrigue

jusqu’aux Etats-Unis, des pièces rares a prix très accessibles, et surtout des rencontres voila le

coeur de ce premier Pop-Up Store a Périgueux.

Pendant 3 jours

– Mini-conferences sur le textile, de la filature a l’ennoblissement (et pourtant… vous en portez tous

les jours !),

– Echanges autour du savoir-faire, de la qualité et de ce qu’on veut transmettre,

– Un moment simple, humain, loin du marketing… et plein de sens.

Entrée libre tout le monde est bienvenu. .

Salle MAUROIS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 16 77 78

