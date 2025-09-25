Pop-Up Store à Périgueux Textile, Savoir-Faire & Echanges Vrais Périgueux
Pop-Up Store à Périgueux Textile, Savoir-Faire & Echanges Vrais
Salle MAUROIS Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-27
2025-09-25
Et si on prenait le temps de découvrir ce qu’on porte… vraiment ? Du lin français qui intrigue
jusqu’aux Etats-Unis, des pièces rares a prix très accessibles, et surtout des rencontres voila le
coeur de ce premier Pop-Up Store a Périgueux.
Pendant 3 jours
– Mini-conferences sur le textile, de la filature a l’ennoblissement (et pourtant… vous en portez tous
les jours !),
– Echanges autour du savoir-faire, de la qualité et de ce qu’on veut transmettre,
– Un moment simple, humain, loin du marketing… et plein de sens.
Entrée libre tout le monde est bienvenu. .
Salle MAUROIS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 16 77 78
