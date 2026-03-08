Pop Up Store Boutique éphémère place de l’Hôtel de Ville Aix-en-Provence

Pop Up Store

Du 01/04 au 30/04/2026, tous les jours. Boutique éphémère place de l'Hôtel de Ville 4 Place De l'hôtel de ville Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-30

2026-04-01

Découvrez les créations de Marie Manfioletti, artisane maroquinière, et l’univers de 25 de Cœurs. Sacs en cuir faits main, pièces uniques et petite maroquinerie, entre savoir faire artisanale, style minimaliste et esprit provençale.

Au cœur d’Aix-en-Provence, découvrez le pop-up, sacs en cuir faits main, pièces uniques et petite maroquinerie inspirés par la Provence. Un univers artisanal, élégant et authentique à découvrir le temps d’une boutique éphémère. .

Boutique éphémère place de l’Hôtel de Ville 4 Place De l’hôtel de ville Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 90 85 29 mmanfio@hotmail.fr

English :

Discover the creations of Marie Manfioletti, artisan leatherworker, and the world of 25 de C?urs. Handmade leather bags, unique pieces and small leather goods, a blend of craftsmanship, minimalist style and Provencal spirit.

