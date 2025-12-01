Pop up store, marché de Noël Parly

Pop up store, marché de Noël

Centre d’art graphique de la Métairie Bruyère Parly Yonne

Gratuit

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

2025-12-14

L’occasion de préparer artistiquement Noël. Venez dénicher le cadeau singulier pour un Noël unique.

Que vous soyez bientôt obligé d’endosser le rôle de Père Noël ou simplement fan d’art, venez trouver un tas d’idées cadeaux pour vos amis ou votre famille… et peut-être aussi un peu pour vous. .

Centre d’art graphique de la Métairie Bruyère Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 09 31 18 lametairieb@gmail.com

English : Pop up store, marché de Noël

German : Pop up store, marché de Noël

