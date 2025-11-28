Pop up store Rendez-vous au masculin Buxy

Pop up store Rendez-vous au masculin

9 grande rue Buxy Saône-et-Loire

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

2025-11-28

Quand le savoir-faire artisanal rencontre la créativité artistique

C’est avec un immense plaisir que nous vous invitons à la 3ème édition du Rendez vous au

Masculin .

Pour ce week-end unique les artisans créateurs vous ouvrent les portes de leur univers,boutique 9 grande rue à Buxy, près de Chalon-sur-Saône.

Venez compléter votre style avec des pièces uniques de qualité, locales et éthiques chapeaux,

vêtements, ceintures et sacs, bijoux et coupe-choux.

Le Rendez vous au Masculin est l’occasion de découvrir des créations artisanales d’une grande

finesse , de vous imprégner de savoir faire traditionnels et exceptionnels, de rencontrer des

artisans passionnés et engagés, de soutenir l’artisanat local et ses valeurs.

Que ce soit pour offrir ou pour vous faire plaisir, vous repartirez avec des pièces durables et

pleines de personnalité.!

Ne manquez pas cette occasion de célébrer l’artisanat, l’originalité et le style au masculin .

9 grande rue Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 28 03 53 atelier@chapeaulavie.com

