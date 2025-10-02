Pop-up store tissus à créer Guéret

Pop-up store tissus à créer Guéret jeudi 2 octobre 2025.

Pop-up store tissus à créer

Esplanade François Mitterand Guéret Creuse

Rendez-vous convivial autour du textile.

Au programme

Mini-conférences sur le lin, dont la France est le premier producteur mondial, et ses liens étonnants (jusqu’à la monnaie américaine !)

Découverte de belles matières

Un moment d’échange et de partage, ouvert à tous. .

Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 16 77 78 tissusacreer@gmail.com

