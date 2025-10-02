Pop-up store tissus à créer Guéret
Pop-up store tissus à créer Guéret jeudi 2 octobre 2025.
Pop-up store tissus à créer
Esplanade François Mitterand Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-02
Rendez-vous convivial autour du textile.
Au programme
Mini-conférences sur le lin, dont la France est le premier producteur mondial, et ses liens étonnants (jusqu’à la monnaie américaine !)
Découverte de belles matières
Un moment d’échange et de partage, ouvert à tous. .
Esplanade François Mitterand Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 16 77 78 tissusacreer@gmail.com
English : Pop-up store tissus à créer
German : Pop-up store tissus à créer
Italiano :
Espanol : Pop-up store tissus à créer
L’événement Pop-up store tissus à créer Guéret a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Grand Guéret