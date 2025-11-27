POPA CHUBBY – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours

POPA CHUBBY – AUDITORIUM ESPACE MALRAUX Joue Les Tours jeudi 27 novembre 2025.

POPA CHUBBY Début : 2025-11-27 à 20:30. Tarif : – euros.

ESPACE MALRAUX – JOUE LES TOURS PRÉSENTE : POPA CHUBBYPopa Chubby, le blues depuis plus de 35 ans ! Ce musicien hors normes revient avec un nouvel album intitulé « I Love Freddie King » (Gulf Coast records) dont la sortie est prévue le 28 mars 2025 avec des invités de marque comme Joe Bonamassa, Kingfish, Eric Gales, Mike Zito, Albert Castiglia and encore Arthur Neilson…Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument NYC Blues se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, à la soul et même au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes, c’est un performer infatigable qui ne laisse personne indifférent !

AUDITORIUM ESPACE MALRAUX PARC DES BRETONNIERES 37300 Joue Les Tours 37