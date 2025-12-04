POPA CHUBBY – ESPACE JULIEN Marseille

POPA CHUBBY Début : 2025-12-04 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES ET BASE PRODUCTIONS PRÉSENTE : POPA CHUBBYPopa Chubby hard rock le blues depuis plus de 30 ans ! Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby écume depuis plus de vingt ans les salles de concerts du monde armé de sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, a` la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes, c’est un artiste engage´ qui ne laisse personne indifférent.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13