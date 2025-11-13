POPA CHUBBY – LA RAYONNE Villeurbanne

jeudi 13 novembre 2025.

POPA CHUBBY Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour des raisons de santé, nous sommes contraints de reporter le concert de Popa Chubby prévu le 5 décembre 2024 à Lyon (La Rayonne • 20h). Le concert aura lieu le jeudi 13 novembre 2025, même heure, même salle. Les billets restent valables pour cette date de report, mais sont néanmoins remboursables auprès de votre point de vente jusqu’au 31 janvier 2025.—-Popa Chubby hard rock le blues depuis plus de 30 ans !Ce musicien hors normes nous présentera son nouvel opus, Emotional Gangster (2022), qui « prêche la bonne parole d’un blues rock inflammable » (Rolling Stone), ainsi que ses plus grands tubes. Comme une rencontre au sommet entre The Stooges et Buddy Guy, Motörhead et Muddy Waters ou Jimi Hendrix et Robert Johnson. Leader incontesté du New York City Blues, Popa Chubby écume depuis plus de vingt ans les salles de concerts du monde armé de sa Stratocaster de 66. Crue, électrique, écorchée, sa musique résolument blues rock se démarque par une alchimie d’éléments empruntés au jazz, à la country, au funk, a la soul et même au gangsta rap. Personnage et guitariste hors normes, c’est un artiste engagé qui ne laisse personne indifférent. Après avoir rempli l’Olympia en 2021 et en 2024, il poursuit sa tournée pour présenter son tout dernier album en live.

LA RAYONNE 7 RUE HENRI LEGAY 69100 Villeurbanne 69