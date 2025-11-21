[Annulé] Popa Chubby L’Oasis Le Mans

[Annulé] Popa Chubby

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Tarif : 24 – 24 – 31 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

ATTENTION CE CONCERT EST ANNULÉ.

Popa Chubby, né Ted Horowitz, fait vibrer le blues à sa manière féroce et pleine d’âme depuis plus de 30 ans. Au cours d’une carrière qui remonte à 1994, il a été une force avec laquelle il fallait compter à la guitare, et son jeu tempétueux et plein d’âme n’a jamais été aussi puissant. Personnage imposant au crâne rasé, aux bras tatoués, à la barbichette et au style de jeu qu’il décrit comme les Stooges rencontrant Buddy Guy, Motörhead rencontrant Muddy Waters, et Jimi Hendrix rencontrant Robert Johnson , Popa Chubby est un personnage attachant qui est l’une des figures les plus populaires du genre. .

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Annulé] Popa Chubby Le Mans a été mis à jour le 2025-09-01 par CDT72