SINCLAIR – La Cigale Paris

Début : 2025-11-15 à 20:00.

SUD CONCERTS PRÉSENTE : SINCLAIRUne nouvelle tournée et un nouveau groupe. Sinclair remonte sur scène avec un nouveau projet Live autour de ses derniers titres et de ceux d’un album à sortir à l’automne 2025 tout en reprenant bien sûr ses titres emblématiques de « La Bonne Attitude » ou de « Supernova Superstar ».Soutenu par 4 musiciens poly-instrumentistes (basse, batterie, guitares, violoncelle, percussions, saxophone, machines) Sinclair viendra réjouir le public des festivals dès cet été.Le Funk reste au centre de l’ADN musical de ce concert mais se réinvente dans un univers éclectique et singulier pour un show qui groove généreusement. Mélange de sobriété et d’arrangements très pointus, Sinclair nous livre ici un show énergique porté par une voix toujours plus maitrisée.Une nouvelle direction qui ne se cherche pas, une évidente évolution qui reste au service de la musique et du partage avec le public.

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75