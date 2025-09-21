Popaca Tuilerie de Bezanleu Treuzy-Levelay

À travers un répertoire puissant ou vulnérable, poétique ou urbain, Popaca voyage au cœur de la Pop A Capella.

Un retour à l’énergie, au mouvement, dans le corps et dans la voix, pour libérer ensemble le groove intérieur. Le chœur part à la découverte des possibilités de la voix qui se joue d’elle-même en devenant instrument, matière et rythme, en explorant la percussion corporelle et la polyphonie. Voilà le défi que se lancent Marion Cassel et Mathis Capiaux en créant le chœur Popaca.

À travers l’exercice de la «circle song» ou bien d’arrangements de titres pop, le chœur dévoile le «corps instrument» toujours accompagné par l’expérience et l’écoute de leurs chef.fes et directeurs.trices artistiques.

Ils veulent être initiateurs d’un chœur qui explore la voix dans tous ses états, se dépasse, à travers le prisme du jeu et de la puissance du collectif.

Popaca veut moderniser l’image et l’expérience du chœur par sa forme, son répertoire, ses conventions, une expérience musicale, sonore et humaine, en soi.

Tuilerie de Bezanleu 7 chemin de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay 77710 Bezanleu Seine-et-Marne Île-de-France Ancienne tuilerie où l’on peut encore voir les vestiges des procédés de fabrication artisanale.

