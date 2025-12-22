Popcorn Comedy Show, La Grande École Le Havre

Popcorn Comedy Show

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-13 19:30:00

fin : 2026-01-13 21:00:00

2026-01-13

Stand Up party animé par le Pop Corn Comedy Show.

On commande son verre et sa Pizza au Préau, on s’installe dans la salle Marrakech et on profite d’une soirée stand-up rythmée, conviviale et pleine d’énergie.

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

English : Popcorn Comedy Show

