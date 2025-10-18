Pop’hAArpe La Coconnerie Aurel

Pop’hAArpe La Coconnerie Aurel samedi 18 octobre 2025.

Pop’hAArpe

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Derrière sa harpe, Annelise Perriguey cache en fait un cœur de rockeuse qui a bien décidé d’en découdre avec son instrument en passant Metallica ou Nirvana à la moulinette de ses 47 cordes.

.

La Coconnerie 2953 route d’Aurel Aurel 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 48 81 44 contact@lacoconnerie.fr

English :

Behind her harp, Annelise Perriguey in fact hides the heart of a rocker who has decided to take on her instrument, putting Metallica and Nirvana through the mill on her 47 strings.

German :

Hinter ihrer Harfe verbirgt Annelise Perriguey in Wirklichkeit das Herz einer Rockmusikerin, die sich entschlossen hat, mit ihrem Instrument zu kämpfen und Metallica oder Nirvana durch die Mühle ihrer 47 Saiten zu drehen.

Italiano :

Dietro la sua arpa, Annelise Perriguey nasconde il cuore di una rocker che ha deciso di dare del filo da torcere al suo strumento, mettendo Metallica e Nirvana al mulino delle sue 47 corde.

Espanol :

Detrás de su arpa, Annelise Perriguey esconde el corazón de una rockera que ha decidido darle caña a su instrumento, haciendo pasar a Metallica y Nirvana por el molino de sus 47 cuerdas.

L’événement Pop’hAArpe Aurel a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme