Informations pratiques

Plémy

Pop’n disco

Place de l’Église Plémy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Pop’n disco c’est jouer tout simplement se laisser porter par la musique, se rassembler et ne faire plus qu’un avec le public !

Un répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70 et 80 à aujourd’hui.

Un show live, emmené par deux chanteuses pétillantes et un guitariste aux peps électriques.

Concert face au Triskell

Restauration sur place

En cas de mauvais temps, repli à la salle Khéops .

Place de l’Église Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 20 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pop’n disco Plémy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor