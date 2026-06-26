Pop’n disco Plémy
vendredi 10 juillet 2026 · Plémy
Informations pratiques
Plémy
Pop’n disco
Place de l’Église Plémy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Pop’n disco c’est jouer tout simplement se laisser porter par la musique, se rassembler et ne faire plus qu’un avec le public !
Un répertoire festif et dansant de reprises revisitées funk/disco/pop des années 70 et 80 à aujourd’hui.
Un show live, emmené par deux chanteuses pétillantes et un guitariste aux peps électriques.
Concert face au Triskell
Restauration sur place
En cas de mauvais temps, repli à la salle Khéops .
Place de l’Église Plémy 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 60 20 20
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English :
L’événement Pop’n disco Plémy a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
À voir aussi à Plémy (Côtes-d'Armor)
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