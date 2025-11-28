POPOFSKI BIBOU Nantes

POPOFSKI BIBOU Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:30 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Popofski c’est quelques belles années de djing au compteur, pas loin de 27 ans de mix dédié aux grooves en tout genre. Un solide pilier de la scène nantaise aux commandes de nombreux spots de la région. Du groove du monde entier et peut être venu d’autre planètes .Il aura à peu près tout sillonné sur la région, d’ Astropolis à Paradise en passant par Paco Tyson pour l’ électro, mais aussi résident de différents festivals de jazz comme aux Rendez- Vous de l’ Erdre, Nancy Jazz Pulsations, Soleils Bleus, St-Hill’ Jazz Festival, soirées Disco Funk Tropical innombrables, on l’ a vu joué aux côtés de Birdy Nam Nam, Skalpel (Ninja Tune), Guts, Voilààà, et bien d’ autres encore.Soul, Jazz, Afro Brasil Disco Electro House World Balearic,et plus encore, pépites vinyliques et petits trésors d’ écoute ou pour danser.FacebookInstagramITW

BIBOU Nantes 44200