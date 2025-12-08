Popol Live avec David Dufresne Le Point Ephémère Paris

Popol Talk en live avec David Dufresne au Point Éphémère (Paris 10e), le 8 décembre à 19h. Léa Chamboncel échangera avec lui sur son parcours engagé, son travail journalistique et son dernier livre Remember Fessenheim. La rencontre sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces en partenariat avec la librairie Un livre, une tasse de thé !

Popol Talk en live avec David Dufresne Point Éphémère, Paris 10e Vendredi 8 décembre à 19h

Pour cette nouvelle édition des Popol Talks en public, nous avons le plaisir d’accueillir David Dufresne, écrivain, journaliste, réalisateur et figure essentielle du journalisme indépendant et engagé.

Léa Chamboncel échangera avec lui autour de son parcours : de ses enquêtes cultes à son engagement sur les violences policières, en passant par son regard sur le pouvoir, la société et les formes de résistance.

L’occasion aussi de revenir sur son actualité et son dernier ouvrage Remember Fessenheim, un portrait vibrant et politique de Françoise d’Eaubonne (sa grand-mère), intellectuelle féministe, militante MLF, cofondatrice du FHAR et pionnière de l’écoféminisme. Une femme libre et explosive, aujourd’hui trop méconnue, à qui David Dufresne redonne voix et éclat.

La discussion sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces, en partenariat avec la librairie Un livre, une tasse de thé.

Entrée libre dans la limite des places disponibles (PS : pensez à contribuer – même un tout petit peu – pour soutenir notre travail et la presse libre) !

Venez nombreuses et nombreux ✊

David Dufresne au Point Éphémère : de Fessenheim à l’éco-féminisme explosif de sa grand-mère. Enquête intime, résistances et bombe contre le nucléaire. Live talk le 8 décembre. Venez questionner la révolte !

Le lundi 08 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-08T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-08T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-08T19:00:00+02:00_2025-12-08T21:00:00+02:00

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy 75010 Paris

Métro -> 2 : Jaurès (Paris) (125m)

Bus -> 2648 : Jaurès (Paris) (125m)

Vélib -> Quai de Valmy (123.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pointephemere.org/event/popol-live-avec-david-dufresne