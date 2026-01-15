Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux
Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux mercredi 28 janvier 2026.
Popote du mercredi
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Tous les mercredis.
Les résidents de l’habitat inclusif vous préparent tous les mercredis un petit repas fait maison pour le café associatif. .
Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com
