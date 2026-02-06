Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux

Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux mercredi 11 février 2026.

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11

2026-02-11

Tous les mercredis.
Les résidents de l’habitat inclusif vous préparent tous les mercredis un petit repas fait maison pour le café associatif.   .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55  legrandbain47@gmail.com

