Popote du mercredi Le Grand Bain Casteljaloux

Popote du mercredi

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Tous les mercredis.

Les résidents de l’habitat inclusif vous préparent tous les mercredis un petit repas fait maison pour le café associatif. .

Le Grand Bain 69 Grand Rue Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 00 25 55 legrandbain47@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Popote du mercredi

L’événement Popote du mercredi Casteljaloux a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne