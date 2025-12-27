Popote et Papote à Figeac, atelier cuisine galette des rois Figeac
8 Place Vival Figeac Lot
Début : 2026-01-08 10:00:00
2026-01-08
Pour ce retour après les fêtes, le centre social vous propose un atelier galette des rois !
8 Place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 Laura.Alet@ville-figeac.fr
English :
To welcome you back after the festive season, the social center is offering a galette des rois workshop!
