Popotin d’ta mare parking de Kernansquillec Plounévez-Moëdec

Popotin d’ta mare

parking de Kernansquillec Kernansquillec Plounévez-Moëdec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 14:30:00

fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Les popotins d’ta mare sont des histoires d’eau, de ses habitants et de ce qui se trame autour. La mare avec ses êtres bizarres et ses animaux fascinants, les hommes n’ont pas finit de se voir dedans !

Une balade à faire en famille pour découvrir d’une manière originale ce site naturel.

Prévoir chaussures et vêtements adaptés. .

parking de Kernansquillec Kernansquillec Plounévez-Moëdec 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 52 17 81 22

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English :

L’événement Popotin d’ta mare Plounévez-Moëdec a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose