Poppies, de Matthieu Louvrier Tache Papier Dijon

Poppies, de Matthieu Louvrier

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 10:00:00

fin : 2026-02-21 18:00:00

Date(s) :

2026-01-29

L’exposition Poppies de Matthieu Louvrier donne à voir les travaux de peintures et de céramiques autour des fleurs que l’artiste mène depuis plusieurs années.

Poppy en anglais désigne le coquelicot de la famille des pavots. Ce titre rappelle bien l’idée de l’exposition l’exploration de la forme-fleur dans son esthétique pop.

Parmi une production picturale très opposée, ou l’on trouve parfois une expression mélancolique du monde, Matthieu Louvrier fait ressurgir le territoire de l’enfance à travers des créations très colorées et illustratives.

La série des pop-flowers, inspirées des années 60-70, est née d’un intense mouvement de créativité alors que le confinement nous laissait disposer de tout notre temps libre.

À-plats colorés, gouache poudrée, les peintures de petits formats ont pris forme sur le papier. Chaque jour apparaissait une nouvelle fleur.

Aujourd’hui, ce travail se poursuit et l’artiste traduit ces fleurs pop en volume. La recherche sensuelle de la matière, de la forme et de la couleur font désormais éclore des créations en céramique.

Matthieu décline également ce travail autour de bijoux ludiques bagues, colliers , broches. De ces objets émanent une fragile poésie chère à l’artiste. Comme un monde perdu, celui de l’enfance, dans toute sa rondeur et sa douceur.

Cette exposition est accessible pour les tout-petits. .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 publics@letachepapier.fr

