Poppin’ Garden Party CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne Rennes Samedi 26 juillet, 19h00 Ille-et-Vilaine

Soirée DJ et concours danse dans le jardin du CCN

Viens chiller à la Poppin Garden Party au son du DJ J.Moses !

Danseurs / danseuses le Solo Choreo Contest est fait pour toi.

De 19h à 21h, propose ton solo de 3 min sur un son de J.Moses.

Money prize 250€

️ Inscriptions sur place dès 18h

Concept : Linda Hayford

‍⚖️ Judges : Mackenzy Bergile, Blondy Mota-Kisoka, Mike Hayford

️ MC : Bouzid Ait Atmane

️ DJ J.Moses

Cet événement clôt une semaine dédiée au Morphing Camp, formation intensive réunissant des artistes venu·es de toute l’Europe, dans le cadre d’Attitudes, projet soutenu par l’Union européenne.

Samedi 26 juillet, 19h-minuit, jardin du CCN / St-Melaine, Rennes

Buvette et restauration sur place

Tarifs : un peu (SORTIR !) 4€, beaucoup 8€, passionnément 10€, à la folie 12€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-26T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-26T23:59:00.000+02:00

CCNRB / Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne 38 rue Saint-Melaine, Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine