Poppy Fusée Better Place Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Décollage direction l’univers de Poppy Fusée.

Ce que je propose, c’est de vous emmener faire un petit tour de fusée dans mon univers. Je vous promets que si vous me faites confiance, si vous fermez les yeux, vous réussirez à faire un voyage depuis votre canapé, votre lit, votre bus.

Comme tous les ans, la médiathèque Jim-Dandurand vous propose une rentrée en musique au théâtre de Fontenay-le-Comte. Partez à la découverte d’une artiste qui vous propose tour de manège à sensations !

Gratuit

Réservations obligatoires .

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 15 98

English :

Take-off for the world of Poppy Fusée.

German :

Start in Richtung der Welt von Poppy Rocket.

Italiano :

Partite per il mondo di Poppy Fusée.

Espanol :

Despega hacia el mundo de Poppy Fusée.

