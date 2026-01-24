Pop’sauvage Terre d’estuaire Cordemais

Pop’sauvage

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-02-12 11:00:00

fin : 2026-02-24 12:00:00

2026-02-12 2026-02-17 2026-02-24 2026-02-25 2026-03-05

Les vacances à Terre d’Estuaire

Donne du volume à ton imagination fais surgir en pop-up l’estuaire de la Loire, les horizons africains ou les forêts mystérieuses de l’Est de l’Europe.

Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

