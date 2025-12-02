Pop’Upcycling : boutique artisanale entièrement dédiée au recyclage et à l’upcycling La Veste Tatouée, Rennes, Ille-et-Vilaine Rennes 2 – 31 décembre Entrée libre

Pop’Up de Noël dédié au recyclage et à l’upcycling avec 7 créatrices rennaises qui travaillent à partir de matières existantes (bijoux anciens, vestes de seconde main, rideaux, chambre à air…)

Pop’Upcycling est de retour ! Retrouvez 7 artisanes qui allient leur savoir-faire pour proposer une autre façon de créer, de fabriquer et de consommer. Travailler à partir des matières existantes, proposer des alternatives belles et responsables, c’est possible ! Pop’Upcycling est une initiative hyper cool pour (s’)offrir des cadeaux de Noël pas comme les autres.

Cette année, nous sommes invitées par La Veste Tatouée au sein de son atelier-boutique. Retrouvez-nous du 2 au 31 décembre au 7 Quai Lamennais à Rennes (près de la place de la République).

### Les créatrices :

**La Veste Tatouée**

La Veste Tatouée c’est la marque bretonne, décalée et écoresponsable pour tous les amoureux du tatouage et de l’artisanat d’exception. Les motifs originaux créés et dessinés par Cécile, fondatrice de La Veste Tatouée, sont brodés sur les vêtements : les vestes en denim, en cuir, les sacs et les pochettes. La Veste Tatouée c’est aussi des broderies 100 % sur mesure pour des vêtements uniques et totalement custom. Chaque veste est vintage, il n’y a donc pas de production de vêtement: un bon moyen de renouveler sa garde robe sans abîmer la planète !

**Adaoz bijoux**

Élise a créé Adaoz, une marque bretonne de bijoux upcyclés faits main. Dans son atelier, elle redonne vie à des pièces anciennes chinées avec soin, qu’elle démonte, transforme et réinvente dans un style vintage et poétique. Adaoz, qui signifie “recyclage” en breton, incarne sa volonté de proposer une bijouterie plus consciente et respectueuse de l’environnement. C’est une invitation à valoriser ce qui existe déjà et à raconter de nouvelles histoires à travers l’ancien.

**Batarde.shop**

Maïlys crée des pièces originales et colorées à partir de tissus chinés avec passion dans les brocantes, ressourceries, sites de seconde main, etc. La création de ses sweats, vestes sans manche, bananes et autres accessoires repose sur des accords de couleurs et matières bien choisis, parfois déroutants, mais toujours ultra réussis. Avec Batarde.shop, entrez dans un univers chaleureux fait de fleurs et de paillettes, tout en vous emmitouflant dans des vêtements confortables et pratiques pour affronter le quotidien.

**Les Taupes électriques**

A partir de plastique sauvé de la rue, Nolwenn crée des bijoux en plastique recyclé. Baignoire bébé bleu turquoise trouée, caisse de rangement transparente cassée, panière à linge fuchsia ébréchée, chaise enfant rouge ayant perdu un pied… La rue regorge de fabuleux trésors que Les Taupes Électriques récupèrent, nettoient, broient, associent, fondent en plaques et découpent pour donner naissance à des bijoux uniques, ultra légers et colorés. Bienvenu.e.s dans l’univers des bijoux qui (d)étonnent !

**Madeleine Adore**

Madeleine Adore est une entreprise et marque rennaise éthique et écoresponsable qui propose une autre manière de consommer et de produire les vêtements. La fondatrice et créatrice Carole Rabiniaux, travaille à partir de vêtements de seconde main qu’elle transforme en modèles uniques et originaux. Les vêtements sont imaginés et dessinés dans son Atelier aux Halles en Commun puis produits par les couturier.e.s des entreprises d’insertion « Blosn’up » et « Esperen ».

**Rebeau . Rebelle**

Rebeau.Rebelle est une marque artisanale engagée qui s’attache à fabriquer du sens plutôt que de la matière. Maïté, la créatrice, donne une seconde vie aux rideaux, linge de maison et couvertures qu’elle transforme, embellit, réinvente afin d’utiliser l’existant. La marque rennaise dessine des vêtements et accessoires à la fois urbains et vintage, durables et colorés, fleuris et joyeux. Les matières sont choisies avec soin pour créer un vestiaire durable pour toutes celles qui souhaitent se réapproprier leurs choix vestimentaires et se mettre en mouvement. Au Pop’Upcycling, vous trouverez des vestes automne-hiver, kimonos, tops, vestons, pochettes… qui sont pour la plupart des pièces uniques.

**Urban River**

Des sacs, bijoux et accessoires éco-responsables fabriqués au nord de Rennes par Annaïg, dans des matières insolites comme de la chambre à air, des bâches événementielles, du matelas ou des tente de camping collectés localement en circuit court. Dans une démarche zéro-déchet, Urban River découpe les matières avec soin pour éviter la perte. Après la confection de grosses pièces comme les sacs, les chutes sont utilisées pour fabriquer de plus petites pièces comme des sacoches à guidon de vélo, pochettes, trousses de toilette, portefeuilles, porte-monnaies, et enfin des bijoux. Annaïg propose aussi de la revalorisation à grande échelle pour les entreprises qui ont des bâches qu’elles n’utilisent plus, en les transformant en accessoires utiles. Un concept novateur qui limite l’empreinte carbone.

La Veste Tatouée, Rennes, Ille-et-Vilaine 7 quai Lamennais Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine