Porcelet à la broche Espartignac samedi 4 octobre 2025.
Salle Communale Espartignac Corrèze
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Menu apéritif, entrée, porcelet grillé, gratin dauphinois, fromage, dessert, café/vin.
Réservation avant le 30 septembre au 06 72 12 47 33 .
Salle Communale Espartignac 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 12 47 33
