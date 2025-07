PORD EN CONCERT Nasbinals

PORD EN CONCERT Nasbinals samedi 16 août 2025.

PORD EN CONCERT

Le Déroc Nasbinals Lozère

Tarif : 55 – 55 – 60 EUR

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Dans le cadre du festival Mordorfest 15 & 16 août 2025 à la Cascade du Déroc à Nasbinals

ls viennent des hauteurs marvejolaises, armés de riffs tordus, de rythmiques qui tabassent et d’une bonne dose de rage sonique PORD débarque au MORDORFEST 2025 !!!!

Noise rock sauvage, sueur, distorsion et 0 concession ces vétérans de la baston sonore fêteront leur retour à la vie (et à la scène) le 16 août à Nasbinals !

Du lourd, du très lourd. Des nouveaux morceaux, des vieux tubes, et peut-être un lumbago.

On est pas peu fiers d’accueillir ces Lozériens légendaires !

PORD c’est pas festif, c’est furieux. Et ça va vous faire vibrer les lombaires. Avec ou sans arthrose. GO !

Pour écouter https://pord.bandcamp.com/album/valparaiso .

Le Déroc Nasbinals 48260 Lozère Occitanie contact@mordorfest.fr

English :

As part of the Mordorfest festival? August 15 & 16, 2025 at Cascade du Déroc in Nasbinals

e come from the heights of Marvejolais, armed with twisted riffs, pounding rhythms and a healthy dose of sonic rage: PORD arrives at MORDORFEST 2025 !!!!

Savage noise rock, sweat, distortion and 0 concessions: these veterans of sonic battle will be celebrating their return to life (and to the stage)!

German :

Im Rahmen des Festivals Mordorfest? 15. & 16. August 2025 an der Cascade du Déroc in Nasbinals

ie kommen aus den Höhen von Marvejolaises, bewaffnet mit verdrehten Riffs, prügelnden Rhythmen und einer gehörigen Portion sonischer Wut: PORD landen beim MORDORFEST 2025 !!!!

Wilder Noise Rock, Schweiß, Verzerrung und keine Zugeständnisse: Diese Veteranen der Klangschlacht werden ihre Rückkehr ins Leben (und auf die Bühne) feiern!

Italiano :

Nell’ambito del festival Mordorfest? 15 e 16 agosto 2025 alla Cascade du Déroc di Nasbinals

e arrivano dalle alture del Marvejolais, armati di riff contorti, ritmi martellanti e una sana dose di rabbia sonora: i PORD arrivano al MORDORFEST 2025 !!!!

Noise rock selvaggio, sudore, distorsione e 0 concessioni: questi veterani della battaglia sonica celebreranno il loro ritorno alla vita (e al palco)!

Espanol :

En el marco del festival Mordorfest ? 15 y 16 de agosto de 2025 en la Cascade du Déroc de Nasbinals

¡¡¡¡e las alturas del Marvejolais, armados con riffs retorcidos, ritmos machacones y una buena dosis de rabia sónica: PORD llegan al MORDORFEST 2025 !!!!

Ruido rock salvaje, sudor, distorsión y 0 concesiones: ¡estos veteranos de la batalla sónica celebrarán su vuelta a la vida (y a los escenarios)!

L’événement PORD EN CONCERT Nasbinals a été mis à jour le 2025-07-10 par 48-CDT48