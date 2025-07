PORGRAMME DE L’ÉTÉ DE L’ESPACE JEUNE Aniane

L’Espace Jeunes vous propose tout un programme pour cet été. Paddle, Grand Bleu, Cité de l’Espagne, séjour en Espagne et bien d’autres activités.

Remplissez le formulaire d’inscription via le site internet en sélectionnant les activités souhaitées.

7 au 9 juillet: Brico Palette avec Edwige, création de mobilier en bois. Prioritaire sortie painball.

10 juillet Paint ball au parc aventure Reconnect Land. Prévoir un pique nique et de l’eau.

11 juillet: Atelier Capoeira et déco de l’Espace Jeunes

15 au 17 juillet: Stage des gestes qui sauvent au pont du Diable. Secourisme aquatique. Bivouac du 16 au 17 et sortie paddle géant au Salagou. Réservation pour les 3 jours. Prévoir piques-nique.

21 au 25 juillet ! Séjour en Espagne

29 au 30 juillet: Bricolage à l’abi jeunes pour préparer son ouverture officielle fin août. Baignade et chill. Prioritaire sortie cité de l’Espace.

31 juillet: 8h à 20h Sortie à la cité de l’Espace. Prévoir pique-nique.

1 au 21 août: FERMETURE DE L’ESPACE JEUNES

22 au 25 août Festival » Aniane en Scènes « . Buvette, soutien logistique et spectacles.

27 août Sortie water jump au Cap d’Agde. Prévoir pique-nique.

28 août Sortie au Grand bleu. Prévoir pique-nique.

29 août: Journée souvenir de séjour. Avec les jeunes de Montarnaud. Partage de photos et baignade. Goûter de l’inauguration de l’Abri Jeunes à l’entrée du stade à partir de 17h,

Prévoir pique-nique.

Inscription obligatoire.

Renseignements auprès du service Enfance & Jeunesse de la Mairie d’Aniane. .

4 boulevard Félix Giraud Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 01 51 enfance-jeunesse@ville-aniane.fr

English :

Espace Jeunes has a full program for you this summer. Paddle, Grand Bleu, Cité de l’Espagne, stay in Spain and many other activities.

Fill in the registration form on the website, selecting the activities you’d like to take part in.

German :

Der Jugendtreff bietet Ihnen ein ganzes Programm für diesen Sommer. Paddeln, Grand Bleu, Spanische Stadt, Aufenthalt in Spanien und viele andere Aktivitäten.

Füllen Sie das Anmeldeformular über die Website aus und wählen Sie die gewünschten Aktivitäten aus.

Italiano :

L’Espace Jeunes ha un programma completo per voi quest’estate. Paddle, Grand Bleu, Cité de l’Espagne, un viaggio in Spagna e molte altre attività.

Compilate il modulo di iscrizione sul sito e selezionate le attività che desiderate.

Espanol :

El Espace Jeunes tiene un programa completo para ti este verano. Pádel, Grand Bleu, Cité de l’Espagne, un viaje a España y muchas otras actividades.

Rellena el formulario de inscripción en la página web y selecciona las actividades que desees.

