Porgy and Bess LE BAL BLOMET Paris mercredi 15 octobre 2025.

Porgy and Bess raconte l’histoire poignante de Porgy, un mendiant handicapé, et de Bess, une jeune femme en quête de rédemption, dans une rue cases-nègres fictive.

Porté par des airs inoubliables, l’opéra explore l’amour, la misère et l’espoir au cœur de la communauté afro des années 1930.

Dans cette version concert unique, Porgy and Bess renaît avec les Voix des Outre-mer, mêlant héritage lyrique et traditions ultramarines. À travers l’histoire d’amour entre Porgy et Bess, cette création célèbre la diversité culturelle, portée par des artistes confirmés et de jeunes talents issus des territoires d’Outre-mer.

Les Voix des Outre-mer est un programme d’excellence fondé en 2017 par le chanteur lyrique martiniquais Fabrice di Falco et Julien Leleu. Son objectif : révéler, former et accompagner les talents vocaux issus des territoires ultramarins dans le domaine du chant lyrique et de la musique classique. Ce dispositif unique offre une véritable passerelle vers les grandes scènes pour de jeunes artistes prometteurs, tout en valorisant la richesse culturelle et musicale des Outre-mer. À travers un concours national, des masterclasses et des résidences artistiques, Les Voix des Outre-mer favorise l’inclusion, l’égalité des chances et le rayonnement des identités ultramarines dans le paysage culturel français et international. Ce projet ambitieux, salué par les institutions, permet aussi de créer des ponts entre les esthétiques musicales classiques et les traditions locales, faisant émerger une nouvelle génération d’artistes lyriques audacieux et singuliers.

L’opéra mythique de George Gershwin : amour, drame et espoir, Porgy and Bess ou l’histoire de la vie…

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant

De 20 à 25 euros.

Tout public.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

