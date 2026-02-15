Porgy and Bess Rodez

Porgy and Bess

Le Théâtre des 2 Points de la MJC de Rodez est heureux de présenter Porgy and Bess, un opéra exceptionnel, le jeudi 19 février 2026 à 20h30.

Cette production, proposée en partenariat avec l’association Les Contres Courants dans le cadre de la programmation des Récitals Lyriques en Aveyron, invitera le public à une immersion artistique dans une œuvre emblématique du répertoire lyrique américain, à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de sa création.

Inspiré du roman Porgy publié en 1925 et porté à la renommée mondiale par George Gershwin 10 ans après, Porgy and Bess est considéré comme l’une des œuvres les plus audacieuses du XXᵉ siècle, mêlant opéra, jazz et musique populaire. Avec Porgy and Bess, Gershwin fait apparaître pour la première fois la musique et le langage des populations noires dans le monde fermé et blanc de l’opéra, et réussit ainsi l’alliance entre musiques savantes et musiques populaires.

Sur scène, l’histoire poignante de Porgy, un mendiant handicapé, et de Bess, une femme en quête de liberté et de rédemption, se déploie dans un quartier fictif de Charleston en Caroline du Sud des années 1930. À travers leurs trajectoires croisées, cet opéra explore des thèmes universels tels que l’amour, la misère, l’oppression sociale et l’espoir.

Pour cette représentation, les artistes des Voix des Outre-mer proposent leur propre interprétation, invitant à la fois à la réflexion et à l’émotion.

Tout public conseillé dès 6 ans

Durée 1h30

