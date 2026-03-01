PORNICHET KIEV, 4 500 KM À VÉLO SANS ASSISTANCE, POUR LA PAIX Espace Camille Flammarion Pornichet

PORNICHET KIEV, 4 500 KM À VÉLO SANS ASSISTANCE, POUR LA PAIX

De Pornichet à Kiev à vélo le récit inspirant d’un médecin engagé pour une cause solidaire.

A l’invitation de l’association Pornichet San Vicente de la Barquera, le Docteur Karim Lounici, président de l’association Atlantique Côte d’Amour Ukraine in Europe, donnera une conférence publique le samedi 7 mars 2026, à l’Espace Camille Flammarion à Pornichet.

Durant cette conférence, le Docteur Karim Lounici présentera son périple à vélo sans assistance réalisé durant l’été 2023 : près de 4 500 km entre Pornichet et Kiev à travers sept pays européens, pour sensibiliser le public et mobiliser des dons en faveur des populations ukrainiennes. Images et courts reportages réalisés tout au long du parcours, permettant de revivre les étapes de ce voyage humanitaire, illustreront la conférence.

Depuis 2025, l’association Atlantique Côte d’Amour Ukraine in Europe renforce son engagement en organisant des événements solidaires au profit des orphelinats ukrainiens. Les fonds collectés sont utilisés directement sur place, où le président achète et distribue denrées, vêtements, matériel de literie et fournitures essentielles. En octobre 2025, deux orphelinats de Lviv ont ainsi bénéficié d’une aide concrète.

Ce sera un témoignage vivant, et solidaire pour la promotion de la paix.

Informations pratiques

Où ?

Salle Houat, à l’Espace Camille Flammarion

Quand ?

Le 7 mars

⏰ Horaires ?

A 16h

L’entrée est-elle payante ?

Non, l’entrée est gratuite.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui, l’Espace Camille Flammarion est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Non, il n’est pas nécessaire de réserver. .

Espace Camille Flammarion 7 boulevard de la République Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 08 95 40 96 cococapisano@hotmail.fr

