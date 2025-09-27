Porphyre, le Cabaret des déserteurs Théâtre du Soleil Paris

Porphyre, le Cabaret des déserteurs Théâtre du Soleil Paris samedi 27 septembre 2025.

Festival Départ d’Incendies — La deuxième édition

Pour sa deuxième édition, le Festival Départ D’Incendies propose une programmation encore plus riche et variée que l’édition précédente.

Regroupant du 05 septembre 2025 au 05 octobre 2025 près de 100 artistes réunis, 14 spectacles à découvrir, 45 représentations, la pluridisciplinarité fait partie intégrante du festival, laissant libre cours à toutes les envies, à la fois dans la scène intérieure et extérieure.

Parmi les nouvelles troupes de cette édition, la Compagnie Sêma présentera le 27 septembre 2025 pour vous proposer sa création.

Porphyre, le Cabaret des déserteurs par la Compagnie Sêma

Porphyre est une pièce qui explore les conséquences de la Première Guerre mondiale et les années qui la succèdent, à travers un mélange de poésie, d’images et de chansons. Sur scène, deux personnages engagés dans un travail minier se lancent dans une quête physique et spirituelle : extraire la beauté humaniste des décombres laissés par la guerre. Cette beauté, c’est le porphyre, et ils abandonneront tout pour la retrouver. Réfugiés à l’autre bout du monde dans une mine oubliée, chaque coup de pioche les rapproche du porphyre qui, en surgissant, se révèle être une matière qui les trouble autant qu’elle les transforme. Le porphyre se taille alors en mosaïque du sentiment humain, où l’espoir se fonde sur la douleur et la perte, où l’horreur doit toujours laisser sa place à la renaissance.

Porphyre est ainsi une ode à la capacité de l’esprit à créer de la beauté même dans les moments les plus sombres, nous invitant à réfléchir sur le pouvoir cathartique des arts face à l’adversité.

L’univers caverneux et minéral sera évoqué à travers les décors et les costumes, afin d’offrir une expérience aussi immersive que possible.

DISTRIBUTION

Co-création : Benjamin LODS, Tom SAVONET



Chanteuse et comédienne : Clara MORET

Ecriture et mise en scène : Benjamin LODS

Assistante à la mise en scène : Maud PATEAU



Création musicale et costumes : Tom SAVONET

Détails pratiques

Lieu : Théâtre du Soleil, Paris

Dates : Le 27 septembre 2025

Pour réserver en ligne, cliquez ici.

Réservation possible sur le Pass Culture pour les 17 – 21 ans.

Porphyre est un conte. Une traversée. Deux hommes fuient la guerre, ils désertent pour échapper à la violence, à l’absurde, à la peur. Leur route les conduit en Égypte, jusqu’à une ancienne mine de porphyre, un lieu enfoui, à l’écart du monde.

Le samedi 27 septembre 2025

de 18h00 à 19h20

payant

De 8 à 18 euros.

Réservation sur place ou en ligne.

Réservation également possible sur le Pass Culture.

Tout public.

Théâtre du Soleil 2, route du Champ de Manoeuvre 75012 Paris

https://festival-depart-d-incendies.com/ +33689193346 billetterie@festival-depart-d-incendies.com