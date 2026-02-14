PORQUÉ HABLAMOS ESPAÑOL, Bordeaux, Bordeaux

PORQUÉ HABLAMOS ESPAÑOL Jeudi 26 février, 18h00 Bordeaux Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T20:00:00+01:00

Fin : 2026-02-26T18:00:00+01:00 – 2026-02-26T20:00:00+01:00

Activités culturelles BORDEAUX

Conférence

Pourquoi parle-t-on espagnol ?

L’Institut Cervantes de Bordeaux organise la conférence « Pourquoi parle-t-on espagnol ? » le 26 février à 18h00, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle et paternelle. Adoptant une approche historique et informative, la conférence analysera l’origine et le développement de l’espagnol, sa rencontre avec les langues amérindiennes et les raisons pour lesquelles il est aujourd’hui une langue mondiale parlée par des millions de personnes. La présentation sera assurée par Marcial Ramírez Zamorano, diplômé de philologie hispanique de l’Université Complutense de Madrid et de sciences politiques de l’UNED (Université nationale d’enseignement à distance), ancien professeur de littérature espagnole et ancien directeur des études des sections internationales espagnoles en France. Cette initiative est organisée par l’Association vénézuélienne de Bordeaux, avec le soutien de la Mairie de Bordeaux. Intervenants Marcial Ramírez Zamorano, Professeur Informations Date : 26 février 2026 à 18h00 Remarques : Entrée libre dans la limite des places disponibles. Lieu : Institut Cervantes (Bordeaux) – Auditorium 57 Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux (France)

Bordeaux 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « Leidagamot@yahoo.com »}]

CONFÉRENCE POURQUOI PARLE-T-ON ESPAGNOL Date : 26 février 2026 à 18h00 Entrée libre Lieu : Institut Cervantes (Bordeaux) – Auditorium 57 Cours de l’Intendance 33000 Bordeaux (France) PORQUÉ HABLAMOS ESPAÑOL ? POURQUOI PARLE-T-ON ESPAGNOL ?

Instituto Cervantes de Burdeos