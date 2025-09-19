Porsche Nougat Club Montélimar

Porsche Nougat Club Montélimar vendredi 19 septembre 2025.

Porsche Nougat Club

Allées provencales Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-19

11ᵉ édition de ce rendez-vous automobile incontournable réuni passionnés et collectionneurs de Porsche pour un parcours à travers les routes et paysages emblématiques de la Drôme et de l’Ardèche.

.

Allées provencales Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

the 11th edition of this not-to-be-missed motoring event brings together Porsche enthusiasts and collectors for a tour of the emblematic roads and landscapes of the Drôme and Ardèche regions.

German :

ausgabe dieses unumgänglichen Automobiltreffens versammelt Porsche-Liebhaber und -Sammler zu einer Fahrt über die Straßen und durch die symbolträchtigen Landschaften der Drôme und der Ardèche.

Italiano :

l’undicesima edizione di questo imperdibile evento motoristico riunisce appassionati e collezionisti di Porsche per un tour delle strade e dei paesaggi iconici delle regioni della Drôme e dell’Ardèche.

Espanol :

la 11ª edición de este acontecimiento automovilístico ineludible reúne a apasionados y coleccionistas de Porsche en un recorrido por las carreteras y paisajes emblemáticos de las regiones de Drôme y Ardèche.

L’événement Porsche Nougat Club Montélimar a été mis à jour le 2025-09-09 par Montélimar Tourisme Agglomération