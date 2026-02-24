Porsh’Color 9ème édition Honfleur

Porsh'Color 9ème édition

Porsh’Color 9ème édition Honfleur samedi 25 avril 2026.

Porsh’Color 9ème édition

Quai de la Cale Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-25

Exposition de Porsches colorées à Honfleur
Exposition de Porsche colorées à Honfleur
Un événement à ne pas manquer pour les passionnés d’automobiles !
+ de 400 véhicules attendus, modèles de Porsche de toutes les époques

Sur le parking de la Jetée de l’Est   .

Quai de la Cale Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 07 17 05 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Porsh’Color 9ème édition

Exhibition of colorful Porsches in Honfleur

L’événement Porsh’Color 9ème édition Honfleur a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Honfleur-Beuzeville