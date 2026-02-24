Porsh’Color 9ème édition Honfleur
Porsh’Color 9ème édition Honfleur samedi 25 avril 2026.
Quai de la Cale Honfleur Calvados
Début : Samedi Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-26
2026-04-25
Exposition de Porsches colorées à Honfleur
Un événement à ne pas manquer pour les passionnés d’automobiles !
+ de 400 véhicules attendus, modèles de Porsche de toutes les époques
Sur le parking de la Jetée de l’Est .
Quai de la Cale Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 6 07 17 05 02
Exhibition of colorful Porsches in Honfleur
