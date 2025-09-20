Port de Gennevilliers : Le port et son évolution Débarcadère Gennevilliers Gennevilliers

Port de Gennevilliers : Le port et son évolution Débarcadère Gennevilliers Gennevilliers samedi 20 septembre 2025.

Port de Gennevilliers : Le port et son évolution Samedi 20 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Débarcadère Gennevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

L’histoire portuaire des ports de Paris est indissociable de l’évolution des territoires sur lesquels ils sont nés. Embarquez pour une croisière fluviale commentée à la découverte du Port de Gennevilliers.

Au cours de celle-ci, vous aurez l’occasion de parcourir un site industriel majeur de la région. Vous découvrirez les activités économiques qui se déroulent au quotidien sur le port (BTP, métallurgie, agro-alimentaire, environnement et valorisation des déchets, produits énergétiques, logistique…) et les infrastructures emblématiques qui le caractérisent.

Une occasion aussi d’en savoir plus sur le rôle et les atouts du transport fluvial de marchandises.

Rendez-vous au débarcadère de Gennevilliers: https://maps.app.goo.gl/JTQHFSjhG7CsggfY7

Inscriptions auprès de :

mailto:otsi@ville-gennevilliers.fr

01 40 85 48 11 / 01 40 85 48 19

Ou Explore Paris :

https://exploreparis.com/fr/7606-croisiere-au-port-de-gennevilliers-gratuite-pour-les-jep-2025.html

—————————

En partenariat avec l’office de tourisme de Gennevilliers.

Débarcadère Gennevilliers 40 route Principale du Port 92230 Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 85 48 11 »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 40 85 48 19 »}, {« type »: « email », « value »: « otsi@ville-gennevilliers.fr »}] [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/JTQHFSjhG7CsggfY7 »}, {« link »: « mailto:otsi@ville-gennevilliers.fr »}, {« link »: « https://exploreparis.com/fr/7606-croisiere-au-port-de-gennevilliers-gratuite-pour-les-jep-2025.html »}] https://maps.app.goo.gl/JTQHFSjhG7CsggfY7

Croisière fluviale commentée à la découverte du Port de Gennevilliers

© Léa Denis