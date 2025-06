Festival Rhizomes 2025 – Port de Pantin Pantin 29 juin 2025

AUX ÂMES CITOYEN·NES !

Vingt-deux ans de partage des mondes et des imaginaires : dans un parc, un jardin en friche, des arènes côté cour ou côté jardins, Rhizomes vous donne rendez-vous du dimanche 29 juin au dimanche 26 juillet 2025 pour célébrer le « Tout-Monde » par-delà sons et merveilles venus des cinq continents. Un florilège de concerts gratuits et de balades féériques mêlant cirque et musique, entre « danses-flores », jeunes pousses et autres herbes folles ! De l’électro-rebetiko à la transe malgache en passant par le rock gnawa, l’afro-punk, les rencontres improbables entre viole de gambe et chant indo-persan, oud et guitare électrique, accordéon diatonique et kora… Quand nature et culture font bon ménage, les profondes racines engendrent les plus beaux fruits !

Le samedi 26 juillet 2025

de 18h00 à 21h00

Le dimanche 20 juillet 2025

de 14h00 à 19h00

Le samedi 19 juillet 2025

de 19h30 à 20h30

Le samedi 19 juillet 2025

de 15h00 à 19h00

Le samedi 19 juillet 2025

de 15h00 à 16h00

Le samedi 19 juillet 2025

de 11h00 à 12h00

Le jeudi 17 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 17 juillet 2025

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 13 juillet 2025

de 14h00 à 19h00

Le samedi 12 juillet 2025

de 14h00 à 19h00

Le jeudi 10 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 10 juillet 2025

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 06 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le dimanche 06 juillet 2025

de 17h30 à 18h30

Le dimanche 06 juillet 2025

de 10h00 à 12h00

Le samedi 05 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le samedi 05 juillet 2025

de 17h30 à 18h30

Le samedi 05 juillet 2025

de 14h30 à 16h00

Le vendredi 04 juillet 2025

de 19h00 à 20h00

Le vendredi 04 juillet 2025

de 15h00 à 16h00

Le mercredi 02 juillet 2025

de 20h30 à 22h00

Le dimanche 29 juin 2025

de 21h30 à 23h00

Du dimanche 29 juin 2025 au samedi 26 juillet 2025 :

gratuit Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-30T00:30:00+02:00

2025-06-29T22:30:00+02:00_2025-06-30T00:00:00+02:00;2025-07-02T21:30:00+02:00_2025-07-02T23:00:00+02:00;2025-07-04T16:00:00+02:00_2025-07-04T17:00:00+02:00;2025-07-04T20:00:00+02:00_2025-07-04T21:00:00+02:00;2025-07-05T15:30:00+02:00_2025-07-05T17:00:00+02:00;2025-07-05T18:30:00+02:00_2025-07-05T19:30:00+02:00;2025-07-05T20:00:00+02:00_2025-07-05T21:00:00+02:00;2025-07-06T11:00:00+02:00_2025-07-06T13:00:00+02:00;2025-07-06T18:30:00+02:00_2025-07-06T19:30:00+02:00;2025-07-06T20:00:00+02:00_2025-07-06T21:00:00+02:00;2025-07-10T19:00:00+02:00_2025-07-10T20:00:00+02:00;2025-07-10T20:00:00+02:00_2025-07-10T21:00:00+02:00;2025-07-12T15:00:00+02:00_2025-07-12T20:00:00+02:00;2025-07-13T15:00:00+02:00_2025-07-13T20:00:00+02:00;2025-07-17T19:00:00+02:00_2025-07-17T20:00:00+02:00;2025-07-17T20:00:00+02:00_2025-07-17T21:00:00+02:00;2025-07-19T12:00:00+02:00_2025-07-19T13:00:00+02:00;2025-07-19T16:00:00+02:00_2025-07-19T17:00:00+02:00;2025-07-19T16:00:00+02:00_2025-07-19T20:00:00+02:00;2025-07-19T20:30:00+02:00_2025-07-19T21:30:00+02:00;2025-07-20T15:00:00+02:00_2025-07-20T20:00:00+02:00;2025-07-26T19:00:00+02:00_2025-07-26T22:00:00+02:00

fin : 2025-07-27T00:00:00+02:00

Port de Pantin Place de la pointe 93500 Canal de l’OurcqPantin

https://www.festivalrhizomes.fr/ https://www.facebook.com/FestivalRhizomes/ https://www.facebook.com/FestivalRhizomes/

Du 29 juin au 26 juillet, cette 24e édition vous donne rendez-vous pour 19 concerts gratuits sur 13 sites en plein air, avec près de 100 artistes venu·es de 23 pays : à vos parcs !