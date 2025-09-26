Port en fête au port de plaisance de Colmar Colmar

6 rue du Canal Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-09-26 16:00:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Une soirée conviviale au bord de l’eau ! Marché d’artisans, créateurs, producteurs, concert, buvette et food trucks.

Au programme

– Concert live avec Les Escrocs du Swing (Jazz gadjo)

– Food trucks pour régaler les papilles

– Marché de créateurs, artisans, producteurs et artistes pour découvrir des talents locaux

– Buvettes pour trinquer entre amis ou en famille

Venez nombreux partager ce moment festif ! .

6 rue du Canal Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 82 20 port.colmar@huttopia.com

English :

A convivial evening by the water! Artisan, creator and producer markets, concerts, refreshments and food trucks.

German :

Ein geselliger Abend am Wasser! Markt mit Kunsthandwerkern, Designern, Produzenten, Konzert, Getränkestand und Foodtrucks.

Italiano :

Una serata conviviale in riva al mare! Mercato di artigiani, creatori, produttori, concerti, rinfreschi e food truck.

Espanol :

¡Una agradable velada junto al agua! Mercado de artesanos, creadores, productores, conciertos, refrescos y food trucks.

