La Vicomté-sur-Rance

Port en Fête

Port du Lyvet La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-14 23:45:00

Date(s) :

2026-07-14

Fête autour de la musique bretonne organisée par le Comité des fêtes

Les Cap’Horniers du Pays de Rance

Bagad Quic en groigne de Saint-Malo

Sterne

Estran

Buvette et restauration sous chapiteau avec Galettes/saucisses saucisses/frites crêpes gâteaux bière cidre jus de fruits etc … .

Port du Lyvet La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 14 84 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Port en Fête La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme