Port en Fête La Vicomté-sur-Rance
Port en Fête La Vicomté-sur-Rance mardi 14 juillet 2026.
La Vicomté-sur-Rance
Port en Fête
Port du Lyvet La Vicomté-sur-Rance Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-14 23:45:00
Date(s) :
2026-07-14
Fête autour de la musique bretonne organisée par le Comité des fêtes
Les Cap’Horniers du Pays de Rance
Bagad Quic en groigne de Saint-Malo
Sterne
Estran
Buvette et restauration sous chapiteau avec Galettes/saucisses saucisses/frites crêpes gâteaux bière cidre jus de fruits etc … .
Port du Lyvet La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 14 84 80
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English :
L’événement Port en Fête La Vicomté-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-14 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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