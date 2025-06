Port en fête Port de plaisance Le Havre 28 juin 2025 10:30

Seine-Maritime

Port en fête Port de plaisance Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Envie d’apprendre, de découvrir ou de perfectionner vos gestes de marin ?

Le Port de Plaisance vous propose une série d’ateliers pour petits et grands, curieux ou passionnés !

Au programme :

– 10h30 Dépannage en mer les pannes moteur les plus fréquentes Animé par MécaGS

– 11h30 Initiation au matelotage moderne les nœuds marins n’auront plus de secrets pour vous Animé par Accastillage Diffusion

– 14h30 Réglage de mât optimisez vos performances en navigation Animé par Adonnante

– 15h30 Démonstration « Homme à la mer » les bons réflexes à adopter Animée par la SNSM du Havre

– De 14h à 16h Pratique des manœuvres de port Avec les équipes du port

– De 10h à 17h Contrôle pédagogique de votre matériel d’armement Avec les Affaires Maritimes

Sur inscription

Port de plaisance Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 21 23 95 capitainerie@lehavre-plaisance.fr

English : Port en fête

Want to learn, discover or perfect your seafaring skills?

The Marina offers a series of workshops for young and old, curious or passionate!

On the program:

– 10h30 ? Troubleshooting at sea: the most common engine breakdowns Hosted by MécaGS

– 11h30 ? Introduction to modern seamanship: marine knots will no longer hold any secrets for you Hosted by Accastillage Diffusion

– 14h30 ? Mast tuning: optimize your sailing performance Hosted by Adonnante

– 15h30 ? Man overboard » demonstration: the right reflexes to adopt Hosted by SNSM Le Havre

– 2pm to 4pm ? Practice harbor maneuvers With harbor crews

– 10 a.m. to 5 p.m. ? Pedagogical inspection of your equipment ? With Maritime Affairs

Registration required

German :

Haben Sie Lust, etwas zu lernen, zu entdecken oder Ihre seemännischen Fähigkeiten zu verbessern?

Der Yachthafen bietet Ihnen eine Reihe von Workshops für Groß und Klein, Neugierige und Begeisterte!

Auf dem Programm stehen :

– 10h30 ? Pannenhilfe auf See: Die häufigsten Motorpannen Moderation durch MécaGS

– 11h30 ? Einführung in die moderne Seemannschaft: Die Seemannsknoten werden keine Geheimnisse mehr für Sie haben Moderation: Accastillage Diffusion

– 14h30 ? Masttrimmung: Optimieren Sie Ihre Leistung beim Segeln Moderation: Adonnante

– 15h30 ? Demonstration « Mann über Bord »: die richtigen Reflexe Geleitet von der SNSM Le Havre

– Von 14h bis 16h ? Übungen zu Hafenmanövern Mit den Teams des Hafens

– Von 10 bis 17 Uhr ? Pädagogische Kontrolle Ihrer Ausrüstungsgegenstände ? Mit der Affaires Maritimes

Nach Anmeldung

Italiano :

Volete imparare, scoprire o perfezionare le vostre abilità marinare?

La Marina offre una serie di laboratori per grandi e piccini, curiosi e appassionati!

In programma:

– 10h30 ? Risoluzione dei problemi in mare: i guasti più comuni ai motori A cura di MécaGS

– 11h30 ? Introduzione alla marineria moderna: i nodi marinari non avranno più segreti per voi A cura di Accastillage Diffusion

– 14h30 ? Messa a punto dell’albero: ottimizzare le prestazioni della vostra barca a vela Ospitato da Adonnante

– 15h30 ? Dimostrazione « uomo a mare »: i riflessi giusti da adottare Ospitato da SNSM Le Havre

– 14:00-16:00 ? Pratica delle manovre in porto Con le squadre del porto

– Dalle 10.00 alle 17.00 ? Ispezione pedagogica del vostro equipaggiamento ? Con gli Affari Marittimi

Registrazione obbligatoria

Espanol :

¿Quiere aprender, descubrir o perfeccionar sus habilidades marineras?

El puerto deportivo ofrece una serie de talleres para jóvenes y mayores, curiosos y apasionados

En el programa:

– 10h30 ? Resolución de problemas en el mar: las averías más comunes del motor A cargo de MécaGS

– 11h30 ? Introducción a la náutica moderna: los nudos marineros ya no tendrán secretos para usted Presentado por Accastillage Diffusion

– 14h30 ? Puesta a punto del mástil: optimice su rendimiento de navegación Presentado por Adonnante

– 15h30 ? Demostración « Hombre al agua »: los reflejos que hay que adoptar Organizado por la SNSM de Le Havre

– 14h a 16h ? Práctica de maniobras portuarias Con los equipos portuarios

– De 10h a 17h ? Inspección pedagógica de su equipo ? Con Asuntos Marítimos

Inscripción obligatoria

