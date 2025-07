Port en fête rue Henri Drouet Soubise

Port en fête rue Henri Drouet Soubise dimanche 6 juillet 2025.

Port en fête

rue Henri Drouet Port Soubise Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : Dimanche 2025-07-06

fin : 2025-07-06

Date(s) :

2025-07-06

Un moment convivial à ne pas manquer au port de Soubise !

rue Henri Drouet Port Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 01 91 77 soubise@port-adhoc.com

English : Port festivities

A not-to-be-missed event in the port of Soubise!

German : Hafen in Feierlaune

Ein geselliger Moment, den Sie sich am Hafen von Soubise nicht entgehen lassen sollten!

Italiano :

Un evento da non perdere nel porto di Soubise!

Espanol :

Una cita ineludible en el puerto de Soubise

L’événement Port en fête Soubise a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme Rochefort Océan