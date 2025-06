Port Jérôme sur Scène – Place de la Hêtraie Port-Jérôme-sur-Seine 20 juin 2025 18:00

Seine-Maritime

Port Jérôme sur Scène Place de la Hêtraie Notre-Dame-de-Gravenchon Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Port-Jérôme-sur-Seine vous donne rendez-vous le vendredi 20 juin dès 18h pour une soirée musicale exceptionnelle sur l’esplanade du Telhuet.

Un lieu emblématique, une scène en plein air, des groupes survoltés… Cette année, “Port-Jérôme sur scène” et promet de faire vibrer toute la ville !

Pour cette édition, rendez-vous au Telhuet, ce grand retour ne se produira que cette année, en clin d’œil au bicentenaire de PJ2S. Autant dire à ne surtout pas manquer !

Trois groupes, trois ambiances, une même énergie

Préparez-vous à une soirée 100 % reprises, 100 % tubes, portée par trois groupes incontournables :

On Ira

Un hommage vibrant à Jean-Jacques Goldman, pour revivre les années 80, 90 et 2000. Cerise sur le gâteau la présence exceptionnelle de Christophe Nègre, le saxophoniste historique de Goldman (et de Berger, Johnny, Céline Dion…).

Queen Killers

Le groupe local qui enflamme les scènes avec les plus grands titres de Queen. De l’énergie, des solos, des refrains cultes un vrai show à la hauteur du groupe légendaire de Freddie Mercury.

Mister Cover

Des reprises en cascade, un répertoire géant de tous les styles, et une ambiance de folie ! Déjà passé à ND-de-Gravenchon, le groupe belge revient pour faire danser le Telhuet.

Buvette, foodtrucks… et la bière des 200 ans !

Côté restauration, il y en aura pour toutes les envies :

– Crêpier, glacier, cuisine créole, poke bowls, sushis, poulet grillé…

– Et bien sûr, la buvette, avec en vedette la bière spéciale des 200 ans de PJ2S.

Place de la Hêtraie Notre-Dame-de-Gravenchon

Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 55 00

English : Port Jérôme sur Scène

Port-Jérôme-sur-Seine invites you to an exceptional musical evening on the Telhuet esplanade on Friday June 20 from 6pm.

An emblematic venue, an open-air stage, lively bands? This year, ?Port-Jérôme on stage? promises to rock the whole town!

This year’s event will take place at Telhuet, the venue for this year’s comeback, in a nod to PJ2S’s bicentenary. In other words: not to be missed!

Three bands, three moods, one energy

Get ready for an evening of 100% covers and 100% hits, featuring three unmissable bands:

On Ira

A vibrant tribute to Jean-Jacques Goldman, to relive the 80s, 90s and 2000s. The icing on the cake: the exceptional presence of Christophe Nègre, Goldman’s historic saxophonist (and that of Berger, Johnny, Céline Dion?).

Queen Killers

The local band that sets the stage alight with Queen’s greatest hits. Energy, solos and cult refrains: a real show worthy of Freddie Mercury’s legendary band.

Mister Cover

Cascading covers, a giant repertoire of all styles, and a crazy atmosphere! Already back in ND-de-Gravenchon, the Belgian group is back to make the Telhuet dance.

Refreshment bar, foodtrucks? and 200-year-old beer!

On the catering front, there’s something for everyone:

? Crepes, ice cream, Creole cuisine, poke bowls, sushi, grilled chicken?

? And, of course, the refreshment bar, featuring PJ2S’s special 200th anniversary beer.

German :

Port-Jérôme-sur-Seine lädt Sie am Freitag, den 20. Juni ab 18 Uhr zu einem außergewöhnlichen Musikabend auf der Esplanade du Telhuet ein.

Ein symbolträchtiger Ort, eine Freiluftbühne, überdrehte Bands? Dieses Jahr wird « Port-Jérôme sur scène » (Port-Jérôme auf der Bühne) die ganze Stadt in Schwingung versetzen!

Dieses Jahr findet das große Comeback nur in diesem Jahr statt, als Anspielung auf das 200-jährige Bestehen von PJ2S. Das heißt, Sie sollten es auf keinen Fall verpassen!

Drei Bands, drei Stimmungen, eine gemeinsame Energie

Bereiten Sie sich auf einen Abend mit 100 % Coverversionen und 100 % Hits vor, der von drei unumgänglichen Bands getragen wird:

On Ira

Eine vibrierende Hommage an Jean-Jacques Goldman, um die 80er, 90er und 2000er Jahre wieder aufleben zu lassen. Und das Beste: Christophe Nègre, Goldmans historischer Saxophonist (und der von Berger, Johnny, Céline Dion usw.), tritt auf.

Queen Killers

Die lokale Band, die die Bühnen mit den größten Titeln von Queen zum Kochen bringt. Energie, Soli, kultige Refrains: eine echte Show, die der legendären Band von Freddie Mercury in nichts nachsteht.

Mister Cover

Coverversionen am laufenden Band, ein gigantisches Repertoire aller Stilrichtungen und eine Wahnsinnsstimmung! Die belgische Band, die bereits in ND-de-Gravenchon war, kommt wieder, um das Telhuet zum Tanzen zu bringen.

Imbissbuden, Foodtrucks und das 200-Jahre-Bier!

Für jeden Geschmack wird etwas dabei sein:

? Crêpiers, Eisdielen, kreolische Küche, Poke Bowls, Sushi, gegrilltes Huhn?

? Und natürlich gibt es auch einen Imbiss, dessen Star das Spezialbier zum 200-jährigen Bestehen von PJ2S ist.

Italiano :

Port-Jérôme-sur-Seine vi invita ad unirvi a noi venerdì 20 giugno dalle 18:00 per una serata musicale d’eccezione sulla spianata di Telhuet.

Un luogo emblematico, un palco all’aperto e una serie di vivaci gruppi musicali? Quest’anno, « Port-Jérôme on stage » promette di far scatenare l’intera città!

Il Telhuet è la sede dell’evento, che si svolge solo quest’anno, in occasione del bicentenario di PJ2S. In altre parole: da non perdere!

Tre band, tre atmosfere, un’unica energia

Preparatevi a una serata 100% cover, 100% hit, con tre gruppi essenziali:

On Ira

Un vibrante omaggio a Jean-Jacques Goldman, che rivive gli anni ’80, ’90 e 2000. Ciliegina sulla torta: la presenza eccezionale di Christophe Nègre, storico sassofonista di Goldman (e di Berger, Johnny, Céline Dion?).

I Queen Killers

La band locale che infiamma il palco con i più grandi successi dei Queen. L’energia, gli assoli, i cori cult: un vero e proprio spettacolo degno della leggendaria band di Freddie Mercury.

Mister Cover

Cover a cascata, un repertorio vastissimo di tutti gli stili e un’atmosfera pazzesca! Già presente a ND-de-Gravenchon, questo gruppo belga torna a far ballare il Telhuet.

Bar, camioncini e birra di 200 anni!

Sul fronte della ristorazione, ce n’è per tutti i gusti:

? Crepes, gelati, cucina creola, poke bowl, sushi, pollo alla griglia?

? E, naturalmente, il bar per i rinfreschi, con la speciale birra del 200° anniversario di PJ2S.

Espanol :

Port-Jérôme-sur-Seine le invita a unirse a nosotros el viernes 20 de junio a partir de las 18:00 horas para disfrutar de una excepcional velada musical en la explanada del Telhuet.

Un lugar emblemático, un escenario al aire libre y una multitud de bandas animadas? Este año, « Port-Jérôme en escena » promete hacer vibrar a toda la ciudad

El Telhuet es el escenario de esta edición, que se celebra sólo este año, en un guiño al bicentenario de PJ2S. En otras palabras: ¡no se lo pierda!

Tres grupos, tres ambientes, una energía

Prepárese para una velada 100% versiones, 100% éxitos, con tres grupos ineludibles:

On Ira

Un vibrante homenaje a Jean-Jacques Goldman, reviviendo los años 80, 90 y 2000. La guinda del pastel es la presencia excepcional de Christophe Nègre, saxofonista histórico de Goldman (y de Berger, Johnny, Céline Dion…).

Queen Killers

La banda local que incendia el escenario con los grandes éxitos de Queen. La energía, los solos, los estribillos de culto: un auténtico espectáculo digno de la legendaria banda de Freddie Mercury.

Mister Cover

Versiones en cascada, un enorme repertorio de todos los estilos, ¡y un ambiente de locura! Ya en ND-de-Gravenchon, este grupo belga vuelve para hacer bailar al Telhuet.

Puestos de refrescos, foodtrucks… ¡y cerveza de 200 años!

En cuanto al catering, hay para todos los gustos:

? Crepes, helados, cocina criolla, poke bowls, sushi, pollo a la parrilla?

? Y, por supuesto, la barra de refrescos, con la cerveza especial PJ2S 200 aniversario.

