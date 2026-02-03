Port Tango Hôtel Mercure Granville le Grand Large Granville

Port Tango

Plongez dans l’univers envoûtant du tango avec un spectacle où humour, passion et dérision se rencontrent.

Maria Méjias, Annie Yver, Jean Leblond et Michel Dien vous entraînent dans une milonga imaginaire, où quatre amis partagent leur amour pour cet art emblématique.

Au son envoûtant du bandonéon, souvenirs d’enfance, rencontres marquantes, expériences amoureuses… et même les secrets du tango se dévoilent en chansons. Entre anecdotes croustillantes et moments émouvants, rires et frissons se mêlent pour créer une soirée unique et pleine de surprises.

La réservation est obligatoire, faites vite, les places sont limitées !

Venez écouter, vibrer et rire avec eux dans ce voyage musical où chaque note raconte une vie, et laissez-vous emporter par la magie du tango comme vous ne l’avez jamais vue. .

