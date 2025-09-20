Port Vauban – Présentation du patrimoine, architecture et biodiversité Bastion Saint-Jaume Antibes
Port Vauban – Présentation du patrimoine, architecture et biodiversité Bastion Saint-Jaume Antibes samedi 20 septembre 2025.
Port Vauban – Présentation du patrimoine, architecture et biodiversité Samedi 20 septembre, 10h00 Bastion Saint-Jaume Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Samedi 10h-17h dans le bastion Saint-Jaume
Préprogramme (sous réserve de disponibilité des professionnels & associations)
– Stand animation du « Quai du Patrimoine » de l’Association Aventure Pluriel : présentation & balade des navires (Lien vers les réservations),
– Stand casque de réalité virtuelle sur le Jardin Poséidon,
– Stand présentation des activités des sauveteurs en mer (SNSM),
– Stand atelier sur le projet Via Patrimonia Act,
– Stand atelier d’un architecte,
– Stand atelier Port Vauban : un patrimoine en transition,
– Parcours patrimonial sur le Quai Julien Baudino
– Patrimoine Maritime : espèces et milieux subaquatiques du Port Vauban.
Port Vauban, Certification Ports propres et actifs en biodiversité
Avenue de Verdun, Antibes
04 92 91 60 00 • communication@vauban21.com
https://leportvauban.com
Bastion Saint-Jaume Quai Henri Rambaud, 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.aventurepluriel.fr/component/icagenda/75-les-journees-europeennes-du-patrimoine-antibes-2025 »}, {« link »: « https://interreg-marittimo.eu/fr/web/via-patrimonia-act »}, {« link »: « https://leportvauban.com/le-futur-port/2023-la-transformation-se-poursuit/ »}, {« link »: « https://cci-nice-parcours-patrimonial.beta.yunow.app/fr/1905-accueil »}, {« link »: « mailto:communication@vauban21.com »}, {« link »: « https://leportvauban.com »}] Parking du Port Vauban
Journées européennes du patrimoine 2025
©portvauban