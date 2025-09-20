Port Vieux : présentation des barquettes et bateaux de tradition Port vieux La Ciotat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Présentation des barquette et bateaux de tradition par des panonceaux sur chaque embarcation avec en particulier les chantiers d’origine et les gréements. Stand d’accueil et préssentation des métiers et techniques associés aux bateaux de tradition du patrimoine Méditerranéen – Associations Carènes et les Calfats de l’Escalet.

Port vieux Quai Ganteaume 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de La Ciotat