Portage bébé, le confort et la sécurité pour vous et votre enfant Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 14:00 – 16:15

Gratuit : non Libre et conscient, à partir de 2€ Atelier à prix libre et conscient, à partir de 2€Sur adhésion à l'association Trust (cotisation libre de 5€ minimum, valable pour l'année scolaire)

Atelier animé par Marie Oger, Masseur-kinésithérapeute et Monitrice de portage Vous souhaitez porter votre bébé, mais vous êtes perdue parmi la multitude de moyens de portage disponibles sur le marché ? Quelle taille choisir ? Sera-t-il évolutif ? Et comment faire en fonction de votre morphologie et de celle du co-parent ? Cet atelier est là pour vous guider. Marie Oger, Masseur-kinésithérapeute depuis plus de 10 ans et également Monitrice de portage certifiée vous propose un atelier sur les bienfaits du portage, tant pour vous que pour votre enfant. Au programme de ces 2 heures de pratique et de partage :- Une présentation des différents moyens de portage (portage à bras, écharpe, sling, meh dai, préformé)- Une explication des avantages du portage pour le parent et l’enfant, qu’il s’agisse de favoriser le lien, d’apaiser bébé ou d’aider à la bonne posture- Une mise en pratique pour vous aider à maîtriser les techniques de portage, avec des conseils et astuces qui vous permettront de porter votre bébé en toute sécurité et confortablement. Et pour celles qui le souhaitent, les installations pour allaiter tout en portant ! Cet atelier est conçu pour toutes les futures mamans et jeunes mamans. Vous repartirez avec des clés pour que l’expérience du portage soit agréable et bénéfique pour vous et votre bébé. À très vite pour un moment de détente, d’apprentissage et de partage !-Accueil à 14h pour démarrer l’atelier à 14h15.Atelier en non-mixité, réservé aux futures et jeunes mamans. Bébés bienvenus !

Maison de quartier Bottière Nantes 44300

https://www.helloasso.com/associations/trust/evenements/portage-bebe-le-confort-et-la-securite-pour-vous-et-votre-enfant



