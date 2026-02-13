Portage dansé, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières

Portage dansé Vendredi 13 mars, 09h30 Centre Social et Culturel André DHÔTEL Ardennes

Inscription obligatoire – Gratuit – De la naissance à 18 mois

Porté tout contre vous, votre enfant se laisse bercer par des mouvements de danse lents et enveloppants.

Un temps suspendu pour partager, ressentir et s’harmoniser ensemble dans la douceur.

Les parents peuvent apporter leur portage tissé, ou un portage leur sera prêté.

Centre Social et Culturel André DHÔTEL 88 rue Albert Poulain 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

