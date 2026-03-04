Portage de documents à domicile, Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux, 52220

Portage de documents à domicile Jeudi 2 avril, 11h00 Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux Haute-Marne

Sur rdv. Service gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-02T11:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-02T11:00:00+02:00 – 2026-04-02T12:00:00+02:00

Vous aimez lire, écouter de la musique ou regarder des films. Vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à la médiathèque, le service de portage à domicile est fait pour vous. Contactez-nous au 03 25 07 64 34 en nous communiquant vos goûts. Nous vous apporterons une sélection de documents.

Ceffonds, Frampas, La Porte du Der, Planrupt, Sommevoire-Rozières, Rives dervoises, Thilleux 52220 52220 52220 Ceffonds Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0325076434 »}, {« type »: « email », « value »: « media-montierender@agglo-saintdizier.fr »}]

